Сказки для вундеркиндов (сборник). Сигизмунд Кржижановский (книга, 2020) слушать онлайн

"Все ли у Вас дома?" Если нет, то Вас не отвлекут в самый неподходящий момент, как обычно это бывает. Настоящий вундеркинд должен быть один на один со своею мыслью. Но не стоит терять чувства реальности… следуйте за мыслью, но не позволяйте мысли увести Вас, иначе океан утратит берега, и земля повиснет у Вас над головой… Будьте предусмотрительны, Уважаемые вундеркинды! СОДЕРЖАНИЕ Сбежавшие пальцы Чуть-чути Квадрат Пегаса История пророка Якоби и якобы Катастрофа Проигранный игрок Жизнеописание одной мысли Грайи Спиноза и паук Четки Поэтому Фу Ги Путешествие тени Старик и море Итанесиэс Пни Некто Мухослон Страница истории Проданные слезы Ветряная мельница Голова с поклоном Жан-Мари-Филибер-Блез-Луи де Ку Полспасиба Прикованный Прометеем Кунц и Шиллер Бог умер Страна нетов



Сказки для вундеркиндов (сборник) слушать на видеосервисе Wink.