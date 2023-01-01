Сказки дедушки Володи. Владимир Войнович (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Представляем вашему вниманию аудиоверсию цикла сатирических притч Владимира Войновича озаглавленных им – «Сказки дедушки Володи». Автор, со свойственной ему прямотой и ясным взглядом на происходящее в родной стране, ярко описал наше совсем еще недавнее советское прошлое, в котором мы все время плыли-плыли к светлому будущему, и, наконец, приплыли в наше, оказавшееся совсем не таким оптимистичным, как представлялось ранее настоящее. Сама форма сказки и жанр сказительства, несмотря на кажущуюся простоту, даются далеко не каждому писателю. Владимиру Войновичу же и эта литературная форма доступна! И в этом жанре он емко, со свойственным ему юмором, острой иронией и житейской мудростью, излагает нам мысли волнующие его, заставляет философски проанализировать фарс событий и сцен жизни родной страны невольными свидетелями которых мы с вами были и есть. Сказка ложь, да в ней намек добрым молодцам урок! Также не пропустите аудиокниги по произведениям Владимира Войновича: про «Жизнь и необычайные приключения солдата Ивана Чонкина»: «Лицо неприкосновенное» «Лицо привлеченное» «Перемещенное лицо» по роману «Малиновый пеликан» роману «Деревянное яблоко свободы» («Степень доверия») по повести «Шапка», а так же роману «Москва 2042».



Сказки дедушки Володи слушать на видеосервисе Wink.