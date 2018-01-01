Сказки Деда Мороза. Сборник (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Сколько бы ни оставалось времени до Нового года, нам всегда хочется отвлечься от повседневных проблем и, забыв обо всех неприятностях, вернуться назад, в детство. Туда, где пахло елкой и мандаринами, где встреча каждого Нового года была наполнена ожиданием сказки, волшебства и верой в чудеса. Надеемся, что аудиокнига «Сказки Деда Мороза» поможет вам в этом. В сборник вошли сказки: В.Одоевский «Мороз Иванович» В.Даль «Девочка-снегурочка» М.Михайлов «Два мороза» М.Михайлов «Морозко» ©



Сказки Деда Мороза слушать на видеосервисе Wink.