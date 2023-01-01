Сказки Дальнего леса. Александр Асмолов (книга, 2020) слушать онлайн

В лесу под названием Дальний стало исчезать время. Некоторые и не сразу заметили беду. А вот забавный медвежонок, который раньше только менялся снами, стал попадать в другие времена и судьбы. Ему открылась пещера Желаний, где можно становиться кем угодно. Это место тайных забав повелителя времени, но медвежонок оказался там не случайно. Светлые силы сделали косолапого Избранным. Предстоит борьба, но все так сложно в мире зыбкого времени. Книга будет интересна тем, кто любит слушать или читать сказки в стиле фэнтези. Это первая книга из цикла «Сказочные дали».



Сказки Дальнего леса слушать на видеосервисе Wink.