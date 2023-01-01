Сказки. Александр Пушкин
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Сказки. Александр Пушкин

Сказки. Александр Пушкин (книга, 2010) слушать онлайн

2010, Аудиокнига
Сказки53 мин6+
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Сюжет

Сказки А.С.Пушкина любят и дети и взрослые. В них – яркие характеры, колоритные персонажи, волшебство и тонкая мораль. Известные сказки звучат в исполнении прекрасных артистов: Елены Яковлевой, Александра Ленькова, Ксении Кутеповой. Любимые артисты подарят вашему ребенку незабываемый, чудесный мир сказки. Сказка о рыбаке и рыбке Сказка о золотом петушке Сказка о мертвой царевне и семи богатырях

Сказки слушать на видеосервисе Wink.

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Сказки

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