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Сказки. Александр Пушкин (книга, 2010) слушать онлайн
2010, Аудиокнига
Сказки53 мин6+
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Сюжет
Сказки А.С.Пушкина любят и дети и взрослые. В них – яркие характеры, колоритные персонажи, волшебство и тонкая мораль. Известные сказки звучат в исполнении прекрасных артистов: Елены Яковлевой, Александра Ленькова, Ксении Кутеповой. Любимые артисты подарят вашему ребенку незабываемый, чудесный мир сказки. Сказка о рыбаке и рыбке Сказка о золотом петушке Сказка о мертвой царевне и семи богатырях
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