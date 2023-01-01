Сказка в пустыне. Дубай. Впечатления туриста. Ирина Денисова (книга, 2024) слушать онлайн

Сюжет

В этом году мне удалось воплотить в жизнь давнюю мечту – побывать в Объединенных Арабских Эмиратах. Короткое путешествие в Дубай впечатлило меня так, что я вдохновилась на целый год вперед и решила поделиться со своими любимыми читателями. За несколько лет в жаркой и сухой пустыне человеческими руками смогли создать настоящую сказку из небоскребов, искусственных островов и парковых комплексов. Мы успели побывать на Пальме Джумейра, в торговых центрах Дубай и Дейра, в парке цветов Миракл Гарден и на городской Набережной, увидеть шоу фонтанов и знаменитый аквариум, посетить всемирно известные отели «Парус» и «Атлантис», побывать в районе Дубай интернет сити и проехаться на автомобиле через весь город. Услышать от местных жителей о религии и отношении к женщине и Аллаху. Надеюсь, мои заметки вдохновят моих читателей на путешествия по миру и будут им полезны.



Сказка в пустыне слушать на видеосервисе Wink.