Сказка сказок, или Забава для малых ребят. Неаполитанские сказки для взрослых. День второй. Джамбаттиста Базиле (книга, 2023) слушать онлайн

Сюжет

Всем знакомы волшебные повествования о Золушке, Спящей красавице и Коте в сапогах, но мало кто знает, что своё начало эти истории берут в сборнике «Сказка сказок». Его составил неаполитанский придворный поэт кавалер Джован Баттиста (или Джамбаттиста) Базиле (1566–1632). Сборник не предназначался для печати; после смерти автора он был обнаружен среди его рукописей и издан пятью томами в 1634–1636 гг. в Неаполе под псевдонимом Джан Алессио Аббатутис. Впоследствии эта книга, переведённая на ряд европейских языков, оказала большое влияние на творчество Шарля Перро, братьев Гримм, Клеменса Брентано, благодаря которым сюжеты неаполитанских сказок стали известны и русскому читателю. Их отголоски различимы и в «Сказке о царе Салтане» А. С. Пушкина, и в «Коньке-горбунке» П. П. Ершова, и даже в «Уральских сказах» П. П. Бажова. Подзаголовок сборника «Забава для малых ребят» не стоит понимать буквально: книга рассчитана, несомненно, на взрослого читателя. В этих сказках, как и в их литературных переработках, известных нам по детской классике, утверждаются вечные человеческие ценности, но приключения героев и их диалоги изложены без прикрас, по-уличному ярко и грубо. Никого не оставит равнодушным красочный, сочный язык неаполитанских сказок, с множеством словечек и выражений, не принятых в светских салонах. Их лексическое и фразеологическое богатство бережно сохранил в своём переводе Пётр Епифанов. Предлагаем всем, кто уже вышел из детского возраста, прослушать волшебные истории для взрослых в блестящем исполнении мастеров художественного слова. Вашему вниманию предлагается в аудиоформате вторая часть этого сборника, озаглавленная как «День второй».



Сказка сказок, или Забава для малых ребят слушать на видеосервисе Wink.