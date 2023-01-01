Сказка о Тройке. Аркадий и Борис Стругацкие (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Сотрудники Научно-исследовательского института чародейства и волшебства отправляются в город Китежград, чтобы получить у местных чиновников необходимые для работы экспонаты: клопа Говоруна, спрута Спиридона, снежного человека Федю, Чeрный ящик… Вскоре герои обнаруживают, что Тройка по рационализации и утилизации необъяснeнных явлений (ТПРУНЯ) обладает одновременно абсолютной властью, возмутительным невежеством и карикатурной бюрократией… «Сказка о Тройке» связана общими персонажами с повестью «Понедельник начинается в субботу». Но если «Понедельник…» – весeлая юмористическая книга, то «Сказка о Тройке» – злая политическая сатира, едкая разоблачительная ирония, в которой средствами гротеска и абсурда высмеивается советская бюрократическая система и аппарат власти. После публикации в 1968 году сокращeнной версии «Сказки о Тройке» в альманахе «Ангара» его главный редактор был снят с должности, книга признана «вредной в идейном отношении», а еe авторы обвинены в «глумлении» над «дорогими для советского человека идеалами». Лишь спустя 20 лет повесть увидела свет в журнале «Смена». Именно этот «сменовский» – полный первоначальный вариант мы и предлагаем нашим слушателям.



Сказка о Тройке слушать на видеосервисе Wink.