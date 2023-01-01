Сказка о Синдбаде Мореходе. (книга, 2020) слушать онлайн

«Путешествия Синдбада-морехода» относятся к рассказам египетского происхождения, в сюжете которых использован древнеегипетский фольклор. В основе произведения – реальные истории из жизни мореплавателей, образцы античной поэзии, а так же персидские и индийские волшебные сказки. В каждом из семи путешествий Синдбада подстерегают бесконечные опасности, он должен надеяться лишь на собственную находчивость и спасительное стечение обстоятельств в борьбе со стихиями и пиратами. Но Синдбад верит в свою судьбу и поэтому решается на самые рискованные предприятия. Сказок множество в народе о Синдбаде-Мореходе, О далеких островах, о затерянных мирах. О чудовищах ужасных, о лесах, горах прекрасных… Приключения Синдбада – то не сказки рая, ада, То неведомые были, где душа и духи жили, Где бывали сами вы в чудных Далях старины… Богатый купец Синдбад затосковал в своем доме, захотелось ему новых впечатлений, собственными глазами увидеть диковинки других стран. И отправился он в свое первое путешествие… Да вот только остров, к которому причалил Синдбад, на самом деле оказался рыбой. Махнула потревоженная рыба хвостом, опустилась на дно морское – и ушли люди вместе с ней. А Синдбад спасся. И прожил у царя большого острова много времени, не забывая, впрочем, о том, что дома лучше. И вскоре с большой прибылью и яркими впечатлениями вернулся в Багдад. Второе путешествие Синдбада переносит слушателя на остров, где обитает большая птица Рухх, птенцы которой питаются слонами. Именно на этом острове ...Слушайте книгу.



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