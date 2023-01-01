Сказка – ложь, узнайте правду!. Ольга Громыко (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Ольга Николаевна Громыко (р. 1978) – русскоязычная писательница из Беларуси, популярная среди ценителей жанра фэнтези. Сборник составили две повести, в которых обыгрываются альтернативные сюжеты со знаменитыми героями русского фольклора. Кощей Бессмертный – ходячий скелет и беспросветный злодей? А может, он работает под прикрытием, а его худоба – следствие жертвенного служения интересам государства? Это должна выяснить Василиса, недаром же она Премудрая. Что будет, если встретятся три сына известных сказочных героев, причeм всех троих зовут Семeнами? Что-то эдакое наверняка случится! О приключениях тeзок из круга «золотой молодежи» Тридевятого царства в царстве Навьем вы узнаете также из этой аудиокниги. Слушайте: будет весело и занятно!



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