«Скажи мне, что ты меня любишь…»: роман в письмах. Эрих Мария Ремарк,Марлен Дитрих (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Одна из самых завораживающих и печальных историй любви ХХ мирового века. История романа самого прославленного певца «потерянного поколения» Эриха Марии Ремарка – и самой знаменитой «фам фаталь» кинематографа Марлен Дитрих, поведанная ими самими – в письмах, которые они писали друг другу. И�х отношения не были простыми. В них вспышки страсти и нежности слишком часто сменялись с непониманием, ревностью, недоверием и даже враждой. Их отношения были и необходимы, и мучительны как для Дитрих, так и для Ремарка. Они должны были закончиться плохо – и закончились плохо. Но и сейчас письма великого писателя и гениальной актрисы трогают до глубины души, наполняют щемящей нежностью…



«Скажи мне, что ты меня любишь…»: роман в письмах слушать на видеосервисе Wink.