Скайвэй. Книга 1. Алекс Нагорный
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Скайвэй. Книга 1. Алекс Нагорный

Скайвэй. Книга 1. Алекс Нагорный (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Фантастика, Фэнтези581 мин16+

Сюжет

Герой выходит из анабиоза в незнакомой звeздной системе, где сразу попадает на арену битвы. Незнакомая цивилизация и приключения, связывают его со случайной знакомой, строптивой наeмницей, любящей деньги. Тайна объединяет их на пути поисков ответов. Война корпораций за ресурсы не прекращается ни на мгновенье. Межвидовая вражда и выяснение отношений в содружестве не ослабевает. Империя на грани раскола. Много неизведанного и опасного таит в себе начало тернистого пути к истине.

Скайвэй слушать на видеосервисе Wink.

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