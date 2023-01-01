Скайвэй. Книга 1. Алекс Нагорный (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Герой выходит из анабиоза в незнакомой звeздной системе, где сразу попадает на арену битвы. Незнакомая цивилизация и приключения, связывают его со случайной знакомой, строптивой наeмницей, любящей деньги. Тайна объединяет их на пути поисков ответов. Война корпораций за ресурсы не прекращаетс�я ни на мгновенье. Межвидовая вражда и выяснение отношений в содружестве не ослабевает. Империя на грани раскола. Много неизведанного и опасного таит в себе начало тернистого пути к истине.



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