Скала Жнеца. Сара Пирс (книга, 2022) слушать онлайн

Сюжет

Они с нетерпением ждали этого отдыха. На острове у побережья Англии открылся идиллический курорт, обещающий своим гостям первоклассный отдых и расслабление. Вот только у этого места, известного как Скала Жнеца, очень дурная слава. Несколько лет назад тут произошла серия жестоких убийств… Но что-то пошло не так. Под павильоном для йоги находят мертвую девушку – кажется, она просто упала. Но детектив Элин Уорнер с удивлением узнает, что жертва вообще непонятно как оказалась на острове. Изначально девушка планировала отдохнуть здесь со своей семьей, но в последний момент планы поменялись, и они приехали без нее… И теперь им грозит смерть на Скале Жнеца. Чем дольше Элин остается на острове, тем больше тайн ей открывается. А когда очередной гость тонет во время дайвинга, детектив понимает, что в этих смертях нет ничего случайного. Темная история острова повторяется… Опасное и увлекательное детективное расследование на курорте, где убийцей может оказаться каждый. Новинка от Сары Пирс, автора нашумевшего триллера «Санаторий». «Напоминает мне тревожные детективы Агаты Кристи – когда убийца может быть с тобой в одной комнате. Свежий, смелый и неотразимый триллер!» – А. Дж. Финн «Тревожно, нервирующе и незабываемо. Это такой тип триллеров, который не отпустит вас до самой развязки».– Крис Уитакер, автор бестселлера «Мы начинаем в конце» «Напряжение неумолимо нарастает и ведет к потрясающей кульминации».– Дэвид Болдаччи «Захватывающий, закрученный page-turner… Читатели первой книги Пирс и любители остросюжетных романов не смогут оторваться от этого атмосферного, иногда жуткого детектива».– Library Journal «Пирс удается сочетать любимую обстановку Агаты Кристи, остров в изоляции, и ценности 21-го века. Потрясающее сочетание триллера и детектива».– Sunday Times.





Скала Жнеца слушать на видеосервисе Wink.