Сияние «жеможаха». Гриша Недоквасов. София Синицкая (книга, 2020) слушать онлайн

Трилогия «Сияние „жеможаха“ Софии Синицкой вошла в короткие списки премий „Большая книга“ и „Национальный бестселлер“. Отличительная черта прозы лауреата премии Гоголя Софии Синицкой – густой сплав выверенного плотного письма, яркой фантасмагории и подлинного трагизма. Никогда не знаешь, чем обернется та или другая ее история – мрачной сказкой, будничной драмой или красочным фейерверком. Здесь все убедительно и все невероятно, здесь каждый человек – диковина. В повести «Гриша Недоквасов» рассказывается о невероятной судьбе кукловода, чья жизнь совпала с историческим переломом России первой половины ХХ века. Меняется многое в нашей стране, но мир Гриши Недоквасова, как прекрасный остров, остается недвижим в этом море роковых и страшных событий.



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