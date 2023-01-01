Сирены Титана. Курт Воннегут (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Увлекательное космическое путешествие теперь в аудиоформате! А есть ли жизнь на Марсе? Да, есть – в фантастическом романе «Сирены Титана» Курта Воннегута читатель сможет побывать не только на Марсе, но и на Меркурии и Титане вместе с главным героем – богатым американцем, прожигателем жизни Малаки Константом. На Марсе Малаки переродится в Дядька, потеряет память, лишится всего и будет выполнять приказы людей, встроивших в его мозг чип, причиняющий герою нестерпимую боль при любом отказе следовать распоряжениям начальства. Вас ждет совершенно невероятный сюжет, увлекательные космические путешествия, а вместе с тем сложные философские размышления, пересмотр моральных, религиозных и эстетических ценностей, попытка найти смысл жизни.



Сирены Титана слушать на видеосервисе Wink.