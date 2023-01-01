Синий шепот. Книга 1. Цзюлу Фэйсян (книга, 2024) слушать онлайн

Сюжет

Захватывающее хитросплетение интриг, неожиданные развязки, яркие герои, разбивающие сердца – всё это будет ждать слушателей китайского фэнтези-бестселлера! Цзи Юньхэ – лучшая покорительница демонов, прославившаяся особым подходом к укрощению нечисти. Девушке даже пророчат великолепное будущее правительницы. Вот только никто не знает, что единственная мечта Цзи Юньхэ – обрести свободу. Однажды в долину Покорителей Демонов привозят плененного тритона. Между Цзи Юньхэ и сыном правителя назначено состязание на скорость: кто первым укротит непокорного демона и заставит его исполнить три желания принцессы, тот и станет новым правителем. Цзи Юньхэ задача кажется простой, вот только в тритоне она видит… себя. Чистота и неземная красота юноши очаровывают ее, но в мире лжи и предательства нет места искренности. И что же выбрать в конечном итоге: столь желанную свободу или сердце непокорного демона? История о демонах и людях, о свободе и мечтах. История, что едва можно расслышать в скорбном шепоте волн…



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