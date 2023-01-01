Сингапур. Восьмое чудо света. Юрий Сигов (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Туристы, гуляющие с открытыми ртами по Сингапуру, традиционно восхищаются этим чудо-городом на самом краешке континентальной Азии. И зачастую обманываются, не видя многого, что скрыто от глаз посторонних. Писатель и журналист Юрий Сигов знает Сингапур изнутри. Он рассказывает, что представлял собой этот город-государство с начала 1960-х гг. – то есть с момента получения независимости от Великобритании, раскрывает удивительные парадоксы мышления и образа жизни его обитателей. Читатель узнает, что такое «сингапурская мечта» и почему здесь невыгодно воровать, почему в Сингапуре так мало творческих и талантливых людей, но столько богатых и успешных в бизнесе, торговле и банковском деле. Наконец, автор предостерегает от идеи копировать сингапурский опыт, который можно рассматривать лишь как один из вариантов обустройства жизни на нашей планете – очень комфортный, достойный, желаемый многими, но не подвластный воспроизведению.



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