Симбионты. Олег Дивов (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Один хочет быть Президентом. Другой хочет, чтобы его оставили в покое. Одному за пятьдесят. Другому чуть больше пятнадцати. Один шел к своей цели всю жизнь. Другой чудом выжил. Что между ними общего? Нанороботы, которых не существует. Что у них разного? Один – раб своих капризов. Другой – готов у�мереть за свою свободу. Кто прав, решат вертолетики.



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