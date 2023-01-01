Сила воли. Возьми свою жизнь под контроль. Рой Баумайстер
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Сила воли. Возьми свою жизнь под контроль. Рой Баумайстер

Сила воли. Возьми свою жизнь под контроль. Рой Баумайстер (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Психология486 мин12+
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Сюжет

Хочешь быть счастливым – тренируй силу воли. Именно она, по мнению авторов этой книги, лежит в основе нашей высокой самооценки, уверенности в себе и хороших отношений с близкими. Считаешь, что тебе не дано? Сила воли и самодисциплина не относится к числу твоих талантов? Баумастер и Тирни предлагают простую систему самовоспитания, которая не предполагает запредельных усилий. Напротив, авторы делятся целым набором способов «перехитрить» себя и постепенно, день за днем, сделать силу воли и самоконтроль естественной частью повседневной жизни.

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