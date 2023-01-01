Сила воли не работает. Пусть твое окружение работает вместо нее. Бенжамин Харди (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Хватит думать, что сила воли – ключ от двери в счастливую жизнь! Чем сильнее закручиваешь гайки, заставляя себя заниматься спортом, сидеть на диете или зубрить иностранные слова, тем сокрушительнее будет срыв. И не нужно считать, что вы один такой недисциплинированный. Все срываются, все сдаются, все испытывают чувство вины! Бенжамин Харди, доктор организационной психологии, успешный блогер и отец троих приемных детей, предлагает заменить ненадежную силу воли мощным «экзоскелетом». Заставить окружающую среду – ваших друзей, социальные сети, стрессовые обстоятельства, питание и распорядок дня – толкать вас на пути к поставленной цели. Система Харди – это идеальное оружие против: •самосаботажа, •самобичевания, •хронического стресса, •одиночества на пути к успеху, •страха неудач и отказов.



Сила воли не работает слушать на видеосервисе Wink.