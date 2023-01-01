Сила воли не работает. Пусть твое окружение работает вместо нее. Бенжамин Харди
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Сила воли не работает. Пусть твое окружение работает вместо нее. Бенжамин Харди

Сила воли не работает. Пусть твое окружение работает вместо нее. Бенжамин Харди (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Психология415 мин16+
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Сюжет

Хватит думать, что сила воли – ключ от двери в счастливую жизнь! Чем сильнее закручиваешь гайки, заставляя себя заниматься спортом, сидеть на диете или зубрить иностранные слова, тем сокрушительнее будет срыв. И не нужно считать, что вы один такой недисциплинированный. Все срываются, все сдаются, все испытывают чувство вины! Бенжамин Харди, доктор организационной психологии, успешный блогер и отец троих приемных детей, предлагает заменить ненадежную силу воли мощным «экзоскелетом». Заставить окружающую среду – ваших друзей, социальные сети, стрессовые обстоятельства, питание и распорядок дня – толкать вас на пути к поставленной цели. Система Харди – это идеальное оружие против: •самосаботажа, •самобичевания, •хронического стресса, •одиночества на пути к успеху, •страха неудач и отказов.

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