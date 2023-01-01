Сила слова. Как за 5 шагов написать убедительный текст. Юлия Милович-Шералиева (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Эта книга рассказывает о том, как писать нехудожественные тексты. Она написана для тех, кому важно уметь высказываться устно или письменно для своей аудитории. Для психологов, открывающих собственную практику и мечтающих писать профессиональные, но понятные обычным людям статьи. Для архитекторов, которым нужно описать или устно представить свой проект, инженеров, разработчиков и соискателей, претендующих на стипендию, работу или грант. Для дизайнеров, рассказывающих, как лучше украсить дом и оформить сад, блогеров-путешественников, стилистов и имиджмейкеров, фотографов и вообще для всех «самозанятых», фрилансеров и «свободных художников». За пять шагов, описанных в книге, вы научитесь быстро выбирать тему и название текста, легко составлять план и наполнять интересным содержанием. И даже о самых серьезных вещах сможете говорить понятно, с чувством и удовольствием. Юлия Милович-Шералиева – культуролог, журналист, лектор с 12-летним стажем работы в вузах, автор собственного курса «Мастерство создания текстов».



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