Сила рода – тайна женщины. Сакральные знания для счастливой судьбы. Ксения Меньшикова (книга, 2020) слушать онлайн
Сюжет
Ксения Меньшикова раскрывает родовые тайны, которые веками находились под семью печатями… Сделала она это для того, чтобы живущие вспомнили, кто они такие, и никогда не забывали об этом, чтобы были счастливы их дети и последующие поколения. Автор кричит своим читателям: опомнитесь, мы в ответе не только за свою жизнь! Нет людей без прошлого и без родословной. За каждым из нас стоят сотни предков. Их поступки повлияли на нашу жизнь. Мы продолжаем эту цепочку и закладываем судьбу потомков, будьте бережны к ней… Ведь вы хотите, чтобы они вспоминали вас с благодарностью? Женщины, на вас лежит особая ответственность. Вы – созидательницы и хранительницы, в ваших руках благополучие рода! А род наделяет человека здоровьем, выносливостью и силой выжить при любых обстоятельствах. Прочтите книгу, примените полученные знания – и тогда не будет в семейной жизни предательства и разводов, брошенных детей и стариков, ввергнутых в нищету. Не будет сомнений о своем месте в этом мире. Не будет пустых попыток соединиться с тем, с кем по закону и судьбе соединяться противопоказано. Не будет разочарования собой и своей жизнью, страха за своих детей и близких.
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