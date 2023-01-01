Сила подсознания. Как изменить жизнь за 4 недели. Джо Диспенза. Ключевые идеи книги. (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Мозг не отличает реальность от воображения. Наша жизнь зависит исключительно от хода наших мыслей. Правильная фокусировка на реальности способна изменить ход вещей. Звучит как мистика? Ни одно из этих утверждений не противоречит науке, более того — они стали основой действенной методики личностных изменений, которой в кратчайшие сроки может овладеть абсолютно каждый, проникнув в свое подсознание и переписав его базовые настройки. Алгоритм воплощения любой мечты — перед вами.



Сила подсознания слушать на видеосервисе Wink.