Сила подсознания, или Как изменить жизнь за 4 недели. Джо Диспенза (книга, 2020) слушать онлайн

Мириться с тяготами, подстраиваться под изменчивые обстоятельства – тяжелый, но бесполезный труд. Автор мировых бестселлеров Джо Диспенза предлагает научный подход, который устранит лишние препятствия и поможет воплотить мечты. Профессор нейрохимии и биологии, он разработал уникальную 4-недельную программу, после которой вы сможете работать с подсознанием, изменяя установки, которые, как балласт, тянут вас вниз. Кроме этого, вы также освоите доступные и эффективные техники медитаций. Эта книга, ставшая настоящей сенсацией, теперь доступна в исполнении Елены Блиновской – ученицы Джо Диспенза. Как автор суперпопулярного «Марафона желаний» и эксперт по личностному росту, она доходчиво изложит материал книги, дополняя его ценными комментариями и секретами из собственной практики.



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