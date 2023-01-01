Сила мысли. Поменяйте ход своих мыслей, измените свою жизнь. Джеймс Борг (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Мысли создают реальность. Мудрые слова обладают потрясающей способностью преображать жизнь человека. Качество нашего мышления определяет качество жизни. Мышление связано со всем, что мы делаем это то, чем мы занимаемся каждый день на протяжении всей жизни. Однако многие из нас воспринимают это как данность. Наш мозг работает постоянно, но большинство людей не задумываются о том, как устроено их мышление. Способность мыслить лежит в основе всей нашей деятельности, и нет ничего важнее этого. О чем эта книга? О достижении эмоционального благополучия, личного и профессионального успеха через управление собственным мышлением и использование этой внутренней силы для изменения отношения к жизни и поведения. Книга предназначена для широкого круга читателей.



Сила мысли слушать на видеосервисе Wink.