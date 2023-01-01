Сила мысли или магнетизм личности. Уильям Уокер Аткинсон (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Удача и успех в жизни, карьера и любовь зависят от нашей способности привлекать к себе других людей, убеждать их, влиять на них и руководить ими. Такая способность называется магнетизмом личности. Оказывается, каждый человек способен овладеть этой силой притяжения и заставить ее служить себе �во благо. Американский писатель, адвокат и психолог Уильям Аткинсон дает 15 уроков Великого Закона Привлечения, которые позволят гармонизировать себя с миром и привлечь в свою жизнь счастье и успех.



Сила мысли или магнетизм личности слушать на видеосервисе Wink.