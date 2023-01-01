Сила мысли или магнетизм личности. Уильям Уокер Аткинсон
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Сила мысли или магнетизм личности. Уильям Уокер Аткинсон

Сила мысли или магнетизм личности. Уильям Уокер Аткинсон (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Саморазвитие, Психология205 мин12+
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Сюжет

Удача и успех в жизни, карьера и любовь зависят от нашей способности привлекать к себе других людей, убеждать их, влиять на них и руководить ими. Такая способность называется магнетизмом личности. Оказывается, каждый человек способен овладеть этой силой притяжения и заставить ее служить себе во благо. Американский писатель, адвокат и психолог Уильям Аткинсон дает 15 уроков Великого Закона Привлечения, которые позволят гармонизировать себя с миром и привлечь в свою жизнь счастье и успех.

Сила мысли или магнетизм личности слушать на видеосервисе Wink.

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