WinkАудиокнигиСила мысли или магнетизм личности. Уильям Уокер Аткинсон
Сила мысли или магнетизм личности. Уильям Уокер Аткинсон (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Саморазвитие, Психология205 мин12+
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Сюжет
Удача и успех в жизни, карьера и любовь зависят от нашей способности привлекать к себе других людей, убеждать их, влиять на них и руководить ими. Такая способность называется магнетизмом личности. Оказывается, каждый человек способен овладеть этой силой притяжения и заставить ее служить себе �во благо. Американский писатель, адвокат и психолог Уильям Аткинсон дает 15 уроков Великого Закона Привлечения, которые позволят гармонизировать себя с миром и привлечь в свою жизнь счастье и успех.
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