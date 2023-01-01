Сила мгновенных решений. Интуиция как навык. Малкольм Гладуэлл
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Сила мгновенных решений. Интуиция как навык. Малкольм Гладуэлл

Сила мгновенных решений. Интуиция как навык. Малкольм Гладуэлл (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Психология408 мин12+
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Сюжет

Полицейские в суматохе не разобрались и застрелили безоружного. Специалисты за год исследований не смогли установить поддельность статуи, а один исследователь понял это мгновенно. На пост президента США в 1921 году был избран Уоррен Гардинг – посредственный и незадачливый политик, а ведь он так понравился избирателям. Почему произошли эти роковые ошибки? Можно ли было избежать их? Когда стоит доверять первому впечатлению, а когда требуется подумать? В своей увлекательной книге Малкольм Гладуэлл анализирует процесс принятия решений. На богатом материале из области искусства, науки, дизайна, медицины, политики и бизнеса он раскрывает закономерности бессознательных решений и анализирует факторы, искажающие этот процесс. Книга будет интересна всем специалистам, успешность деятельности которых зависит от умения принимать важные решения (подчас в условиях острого дефицита времени), а также широкому кругу читателей, интересующихся последними достижениями психологии.

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