Сибирь и сибиряки, или Русские конкистадоры. Александр Бушков (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Что мы знаем сегодня о Сибири? Что это богатый и суровый край, где большую часть времени царствует арктический холод. Что осваивали эти безграничные таежные просторы казаки-первопроходцы, а еще путешественники и мореплаватели. Что здесь строились остроги и отбывали наказание ссыльные каторжники, в числе которых были и декабристы. Вот, пожалуй, и все. А между тем Сибирь составляет большую часть площади всей России, и без этой части мы вряд ли могли бы считаться Великой страной. «Сибири суждено было войти в плоть и кровь России – так оно и произошло. Ермак острым и быстрым клином, как ножом вонзившись в ханскую Сибирь, лишил ее прежней власти, казаки-первопроходцы, пройдя Сибирь насквозь, простежив ее боевыми острогами, словно бы подшили ее к России…» – эти слова писателя Валентина Распутина, как нельзя лучше объясняют значение этой бескрайней территории, как оплота России, как ее будущего. Также не пропустите аудиоверсии произведений Александра Бушкова о Истории Государства Российского: «Оборотни в эполетах, или Сиятельное ворье», «Врач, гусар, мушкетер, или Летопись медицинской жизни России», «Сибирь и сибиряки, или Русские конкистадоры», «Русский Шерлок Холмс, или Тайны уголовного сыска», «Тайны Сибири, или Зачем Россия ее завоевала», «Загадочный Петербург, или Призраки европейских столиц», «Русский Ротшильд, или Хорошие были господа», «Кто в России не ворует, или Два сына императора Павла», «Пусть меня научат! Или как преподавали на Руси», «Сыщик, ищи вора! Или самые знамен...Слушайте книгу.



Сибирь и сибиряки, или Русские конкистадоры слушать на видеосервисе Wink.