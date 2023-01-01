Швейцарец. Возвращение. Роман Злотников (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Второй роман нового цикла Романа Злотникова! Новые приключения нашего соотечественника в мире альтернативного прошлого. Алекс Штрауб, некогда эмигрировавший в Европу из бывшего СССР, сумел на собственном горьком опытнее убедиться, что не так-то легко повернуть колесо мировой истории и при этом не наделать ошибок, которые дорого обойдутся человечеству. Первое вмешательство в ход событий привело к победе Третьего Рейха во Второй Мировой войне. Второе – помогло товарищу Сталину сохранить Советский союз, но Вторая Мировая война продлилась дольше и итоги ее были хуже, чем в первичной для Алекса реальности. Казалось бы, пора остановиться, и начать обживаться в измененном собственными героическими усилиями времени, в Швейцарии, которая стала совсем родной, но… Алекса совсем не устраивало то, что у него получилось. Он хотел жить в лучшем будущем…



Швейцарец слушать на видеосервисе Wink.