WinkАудиокнигиШутейные рассказы (сборник). Вячеслав Шишков
Шутейные рассказы (сборник). Вячеслав Шишков (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Юмор, Современная проза214 мин12+
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Сюжет
Присущие большому искусству объективное изображение существующих сторон жизни, глубина художественного познания действительности и интерес к проблеме личности и общества в полной мере нашли отражение в творчестве Вячеслава Шишкова. Настоящее и прошлое Сибири – главная тема его творчества. Его романы, повести и рассказы («Угрюм-река», «Странники», «Прохиндей», «Шутейные рассказы» и др.) являются достоянием русской культуры. Содержание: 1. На травку 2. Настюха 3. Экзамен 4. Бабка 5. Усекновение 6. Смерть Тарелкина 7. Портрет 8. Развод 9. Шерлок Холмс – Иван Пузиков (1. Сенцо) 10. Шерлок Холмс – Иван Пузиков (2. Пуговка) 11. Спектакль в селе Огрызове.
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