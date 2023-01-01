Штурман для космического демона. Тайна Аридена. Ольга Грон
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Штурман для космического демона. Тайна Аридена. Ольга Грон

Штурман для космического демона. Тайна Аридена. Ольга Грон (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Фантастика800 мин18+

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О книге

«Тайна Аридена» – фантастический роман Ольги Грон, вторая книга цикла «Штурман для космического демона», жанр космическая фантастика, любовно-фантастический роман. Казалось, все наладилось и скоро мы с Кайсом О-гианом долетим до Аридена. Но игра продолжается: в команде есть предатель, под подозрением каждый член экипажа, и тайн становится все больше. За счастье придется побороться. Неприятели так и норовят использовать наши с капитаном чувства, чтобы заманить в ловушку его демона. Меня ждут новые испытания, и я пройду их, если только не сломаю всe одним неосторожным поступком. Ведь каждый шаг нужно продумывать, чтобы не навредить себе и тому, ради кого я нахожусь в этой галактике.

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Жанр
Фантастика
Время
800 мин / 13:20

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