Штурман для космического демона. Тайна Аридена. Ольга Грон (книга, 2020) слушать онлайн

«Тайна Аридена» – фантастический роман Ольги Грон, вторая книга цикла «Штурман для космического демона», жанр космическая фантастика, любовно-фантастический роман. Казалось, все наладилось и скоро мы с Кайсом О-гианом долетим до Аридена. Но игра продолжается: в команде есть предатель, под подозрением каждый член экипажа, и тайн становится все больше. За счастье придется побороться. Неприятели так и норовят использовать наши с капитаном чувства, чтобы заманить в ловушку его демона. Меня ждут новые испытания, и я пройду их, если только не сломаю всe одним неосторожным поступком. Ведь каждый шаг нужно продумывать, чтобы не навредить себе и тому, ради кого я нахожусь в этой галактике.



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