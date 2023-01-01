Штурман для космического демона. Гравитация между нами. Ольга Грон (книга, 2020) слушать онлайн

«Гравитация между нами» – фантастический роман Ольги Грон, первая книга цикла «Штурман для космического демона», жанр космическая фантастика, любовно-фантастический роман. Думала ли я, отправляясь в новую экспедицию, что столкнусь с предательством и окажусь на грани жизни и смерти, но при этом �найду корабль исчезнувшей цивилизации и встречу мужчину своей мечты – арголианина Кайса О-гиана? Нет, конечно. Я о таком даже не грезила… Но от лучшего в жизни приключения не отказываются. Остается самая малость – выжить, найти пропавшую колонию древней расы, раскрыть заговор и влюбить в себя холодного капитана с раздвоением сознания и космическим демоном внутри.



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