Штрафник из танковой роты. Владимир Першанин (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Он на фронте с 1941 года. Он один выжил из целого танкового батальона. Он потерял сотни друзей, сам шесть раз был подбит, ранен, горел в танке – но всегда возвращался в строй. Страшной осенью 42-го, когда решалась судьба Сталинграда, он попал в жернова беспощадного приказа № 227 («Ни шагу назад!»). В та�нковых войсках не было штрафных рот, но были свои штрафники – те, кому давали самые погибельные, самые невыполнимые, смертельно опасные задания. И теперь он – один из таких смертников. Он отправляется в безнадежный танковый рейд по вражеским тылам – чтобы смыть свою несуществующую вину кровью…



Штрафник из танковой роты слушать на видеосервисе Wink.