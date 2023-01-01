Шпионский роман. Борис Акунин (книга, 2020) слушать онлайн

Весна 1941 года. Накануне большой войны германская разведка проводит сложную, многоходовую операцию, цель которой убедить советское руководство: нападения не будет. Задание поручено агенту экстра-класса под кодовым именем «Вассер». Сумеет ли советская контрразведка разгадать игру виртуозного ш�пиона? "Шпионский роман" – это одна из книг серии «Жанры» Бориса Акунина, который пробует создать классические образцы всех существующих подвидов беллетристики.



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