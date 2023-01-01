Шпаргалка для ленивых любителей истории. Короли и королевы Англии. Александра Маринина (книга, 2022) слушать онлайн

Сюжет

Первая книга в необычном для Александры Марининой жанре – популярной истории. Новый остроумный взгляд на исторических персонажей, знакомых по любимым романам и кинофильмам. Живописная панорама английской истории от Вильгельма Завоевателя до Елизаветы Второй. Жизнь правителей Англии красочно описана как увлекательный психологический сериал: в стиле драмы, триллера или комедии, в зависимости от тех ролей, которые сыграли знаменитые личности. • Отчего для королевы Виктории выйти замуж в 17 лет было рано, а королеве Матильде в 12 годков – в самый раз? • Кто отдал приказ погубить юных наследников короля Эдуарда Четвертого: их собственный вероломный дядя Ричард (будущий король Ричард Третий), как уверен был Шекспир, или залeтный французский принц Джаспер Тюдор (дядя будущего короля Генриха Седьмого и победителя Ричарда), как считает романистка Филиппа Грегори? • Почему блудливый Генрих Восьмой одну Анну, жену свою – жизни лишил, такой негодяй, а другую Анну, девицу, увидев ее портрет кисти великого Гольбейна, решил взять четвертой женой, но как встретил вживую – поскорее развелся и… нет, не в монастырь ушел, а женился в пятый раз – на Екатерине, но и ту – по привычке тоже казнил? • Как смог король Георг Пятый родиться «немцем-полукровкой» Саксен-Кобургом, а умереть «чистокровным англичанином» Виндзором? Ну, и еще масса интригующих вопросов и ответов, которые в самой комфортной и увлекательной форме помогут читателям расставить в истории всe по полочкам. И наслаждаться любимыми исто...Слушайте книгу.



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