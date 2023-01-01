Шпана Заветная. Повесть детям о войне. Илья Ильин (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Илья Ильин (наст. имя Илья Хасанович Чвыр, род. 1957) – российский журналист, драматург, детский писатель. В недавнем прошлом – главный редактор печатной версии юмористического журнала «Ералаш». Сотрудничал и с другими детскими изданиями, участвовал в кинопроектах, в том числе – в работе над сценарием фильма «Ворошиловский стрелок». В отличие от забавных рассказов в стиле «Ералаша», уже знакомых нашим слушателям, повесть «Шпана заветная» – произведение очень серьeзное. «Мальчишкам и девчонкам Великой Отечественной посвящается…» – такими словами предваряет автор свою историю. Под Москвой продолжается наступление немцев. Деревня Заветово занята оккупантами: советские войска временно отошли. Оставшиеся в деревне дети решают оказать сопротивление захватчикам и придумывают тайную организацию – отряд юных мстителей. Гитлеровцам недолго быть на московской земле: контрнаступление советских войск начнeтся со дня на день. Но Заветово об этом не может знать. Заветовская ребятня, «шпана заветная», отважно ввязывается в смертельно опасное предприятие и даeт отпор врагу. Послушайте эту увлекательную и трогательную повесть!



Шпана Заветная слушать на видеосервисе Wink.