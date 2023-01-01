WinkАудиокнигиШолох. Тень разрастается. Антонина Крейн
Шолох. Тень разрастается. Антонина Крейн (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Фэнтези, Русская литература1004 мин16+
Аудиокнига в подписке «Аудиокниги Литрес»
Сюжет
Тинави пытается вернуться домой, но натыкается на сплошные неприятности. Да и в самом Шолохе не все так гладко. Дворцовый остров раскололи трещины, а землетрясение в Лесном королевстве грозит разрушить некрополь. Кто живет под курганом и чем это грозит столице? Куда пропал принц Лиссай? И что �за Пустота грядет? Никто, кроме Страждущей, не сможет собрать опасную мозаику из этих загадок.
Шолох слушать на видеосервисе Wink.