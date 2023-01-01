Шолох. Академия Буря. Антонина Крейн (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Ладиславу Найт ждут непростые полгода. Пытаясь убежать от себя, она отправляется на далекий остров Этерны. Берти Голден-Халла – детектив – тоже скрывается от прошлого. И вместе с ним Лади готова нырнуть в опасное расследование. Древние тайны, магическая Академия и остров, полный загадок. Буря разразится через три, два…



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