WinkАудиокнигиШолох. Академия Буря. Антонина Крейн
Шолох. Академия Буря. Антонина Крейн (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Фэнтези, Русская литература891 мин16+
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Сюжет
Ладиславу Найт ждут непростые полгода. Пытаясь убежать от себя, она отправляется на далекий остров Этерны. Берти Голден-Халла – детектив – тоже скрывается от прошлого. И вместе с ним Лади готова нырнуть в опасное расследование. Древние тайны, магическая Академия и остров, полный загадок. Буря разразится через три, два…
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