Шок-школа. Татьяна Устинова, Павел Астахов (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Судья Елена Кузнецова была очень рада за свою сестру: той удалось устроить сына Сеньку в престижную школу! Конечно, Натке пришлось раскошелиться, но она уверена, что вложение средств того стоит – в классе пятнадцать учеников, все из приличных состоятельных семей… Вот только она не учла, что ее собственная семья в этот элитный круг не очень-то вписывается: сына Натка воспитывает без мужа, с утра до ночи работает, а не проводит время в салонах красоты, как родительницы других учеников. Очень быстро начались проблемы, решать которые, как обычно, пришлось Лене, когда она обнаружила у себя на столе иск к школе от ее собственной сестры… Остросюжетные романы из цикла «Дела судебные», написанные Татьяной Устиновой и Павлом Астаховым в соавторстве, отличаются особенной динамикой и собственным стилем: в них объединены опыт юриста Астахова и житейская философия Татьяны Устиновой, их чувство языка, любовь к достоверным деталям и вкус к хорошей истории. Это всегда гарантированное удовольствие от складного сюжета, лихой интриги, подлинных бытовых ситуаций, живых запоминающихся персонажей и, конечно, фирменного юмора звездного дуэта Астахов-Устинова.



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