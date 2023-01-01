Шмагия. Генри Олди (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

«Шмагия»… Тех читателей, у кого название книги может вызвать ассоциации со «стебом» и пародиями, авторы в большой степени вынуждены разочаровать. Конечно, улыбке всегда есть место в жизни, но для населения Реттийского королевства и сопредельных держав «шмагия», она же «синдром ложной маны», она же «слом», – заболевание врожденное, серьезное, неизлечимое и отнюдь не веселое по многим последствиям. Хотя кое-кто из профессуры Реттийского Универмага считает, что лечение возможно. Читатель Олди встретит в «Шмагии» ряд добрых знакомых – дипломированного колдуна Андреа Мускулюса, его учителя, боевого мага трона Просперо Кольрауна, юного гвардейца Тьядена Штерна и короля Эдварда II, а также множество иных персонажей – кожевенника Леонарда Швеллера, охотника на демонов Фортуната Цвяха, рыжую ведьму Мэлис Лимисдэйл, трех лилльских девственниц, лилипутку Зизифельду Трабунец, китовраса Гриню, ланд-майора Намюра, лейб-малефактора Серафима Нексуса, удивительного Судьбокрута…



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