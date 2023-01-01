Шкуры из стали. Денис Владимиров (книга, 2020) слушать онлайн

«Шкуры из стали» – фантастический роман Дениса Владимирова, жанр боевая фантастика, киберпанк, стимпанк. У Дика Гаррота всего две цели – выжить и отомстить. Убить его мечтает каждый, ведь награда непомерно высока. Враги же могущественны и практически недостижимы. А здесь, среди бескрайнего лазурного неба, парят тысячи и тысячи островов, между ними снуют летающие корабли, которых с пронзительными и победными криками обгоняют белоснежные чайки. Блеск золота и латуни, очки, шляпы и шляпки, револьверы и артефакты, а также магия, магия и пар, пар, пар.



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