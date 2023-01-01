Школа снеговиков (спектакль). Андрей Усачев (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

А.Усачев. ШКОЛА СНЕГОВИКОВ с участием Владимира Меньшова. Как-то раз перед Новым годом Дед Мороз решил, что ему очень не хватает внуков-помощников. И они со Снегурочкой слепили 11 снеговиков и 9 снеговИчек. И тут его спокойная и размеренная жизнь закончилась… Веселые, увлекательные и поучительные истории о приключениях маленьких снеговичков в волшебной деревне «Дедморозовке».



Школа снеговиков (спектакль) слушать на видеосервисе Wink.