Школа робинзонов. Жюль Верн (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Школа Робинзонов (фр. L’Ecole des Robinsons) – приключенский роман французского писателя Жюля Верна, написанный и опубликованный в 1882 году. Главными героями романа являются Годфри Морган – молодой человек 22-х лет, романтично настроенный, увлечeнный чтением приключенческих романов и страстно мечтающий самому оказаться на месте Робинзона Крузо – племянник богатого американского мультимиллионера Уильяма Кольдерупа, живущий с дядей после смерти родителей, и его учитель танцев Т. Арталет. Действие романа начинается с того, что правительство Соединeнных штатов решает выставить на продажу остров Спенснер – небольшой островок в Тихом океане в 462 милях к юго-западу от Сан-Франциско. Однако в аукционе решают принять участие лишь два человека – сам мистер Кольдеруп и его давний конкурент мистер Таскинар. В конце концов мистер Кольдеруп побеждает на торгах и мистер Таскинар обещает отомстить ему. Некоторое время спустя, мистер Кольдеруп предлагает своему племяннику жениться на Фине – его приемной дочери. Годфри соглашается, но решает совершить путешествие прежде чем жениться, мотивируя свою позицию тем, что он ещe молод и не так уж и много повидал на своeм веку, а брак и вовсе отнимет у него свободу. Кольдеруп принимает решение спонсировать путешествие Моргана по всему миру в надежде что последний, после окончания путешествия, женится на его приeмной дочери, для чего снаряжает в плавание свою личную яхту «Мечта». Также, помимо судовой команды, к Моргану присоединяется профессор Т. Ар...Слушайте книгу.



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