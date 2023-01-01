WinkАудио�книгиШкола онлайн. Как ребенку учиться дома с удовольствием. Лейла Сазонтова
Школа онлайн. Как ребенку учиться дома с удовольствием. Лейла Сазонтова (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Психология, Учебная и научная литература198 мин12+
Сюжет
С наступлением пандемии нас разом окунули в новую действительность. Для всего мира начался болезненный экстренный переход на дистанционку и для школ в том числе. Кто-то пьет валерьянку, кто-то – придерживает дергающийся глаз…А кто-то, как автор этой книги, спокоен. В чем секрет? Если вы хотите пополнить ряды тех счастливцев, для которых школьное образование дома – это не стресс, а возможность быть более расслабленными и мобильными, то обязательно прочтите эту книгу. И вы узнаете, как легко перевести ребенка на удаленку, составить годовой план по всем предметам, делегировать ему выполнение всех заданий, научить поиску информации и усвоению главного.
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