Школа гейш. Алина Лис (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

В жизнь лучшей воспитанницы школы гейш ворвались двое мужчин. Один из них – жестокий и безжалостный. Другой – таинственный и опасный. И оба жаждут овладеть маленькой гордячкой. Ревность других воспитанниц, угрозы директора, дружба с оборотнем, которую приходится скрывать. А еще нужно учиться, чтобы стать лучшей среди лучших. Как быть? Согласиться, что женщина – покорная вещь в руках мужчины, или попытаться все же пойти своим путем?



Школа гейш слушать на видеосервисе Wink.