Школа для одаренных «Красный закат». Екатерина Богданова (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Вы когда-нибудь просыпались в незнакомом месте? Мне вот «повезло» насладиться таким незабываемым опытом. И ладно бы только место незнакомое было, так и мир тоже не родной и близко не похож. Не думала не гадала, а в сказочный мир попала. Да какой! Тут тебе и интриги по завоеванию трона, и древние т�айны, сокрытые в глубинах подземелий, и магия, да-да, самая настоящая магия. А еще я невеста принца, только никогда его не видела. Да что там принц? У меня такой поклонник практически сразу же появился… мм, сама себе завидую! Если бы не одно «но» – этот заносчивый маг поспорил на меня! Ну мы еще посмотрим, кто кого…



Школа для одаренных «Красный закат» слушать на видеосервисе Wink.