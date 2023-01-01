Школа для одаренных «Красный закат». Екатерина Богданова
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Школа для одаренных «Красный закат». Екатерина Богданова

Школа для одаренных «Красный закат». Екатерина Богданова (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Фэнтези587 мин16+
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Сюжет

Вы когда-нибудь просыпались в незнакомом месте? Мне вот «повезло» насладиться таким незабываемым опытом. И ладно бы только место незнакомое было, так и мир тоже не родной и близко не похож. Не думала не гадала, а в сказочный мир попала. Да какой! Тут тебе и интриги по завоеванию трона, и древние тайны, сокрытые в глубинах подземелий, и магия, да-да, самая настоящая магия. А еще я невеста принца, только никогда его не видела. Да что там принц? У меня такой поклонник практически сразу же появился… мм, сама себе завидую! Если бы не одно «но» – этот заносчивый маг поспорил на меня! Ну мы еще посмотрим, кто кого…

Школа для одаренных «Красный закат» слушать на видеосервисе Wink.

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