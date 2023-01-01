Школа для дураков. Саша Соколов
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Школа для дураков. Саша Соколов

Школа для дураков. Саша Соколов (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Классика486 мин18+

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О книге

"Написанная на одном дыхании, эта повесть, как и другие прозаические произведения Соколова, претерпела не менее пяти авторских переработок интуиция поверялась очень серьeзным отношением к слову. Композиция повести выявляется в соотношении отдельных частей и смене стилевых уровней. Отсутствует не только сюжет: меняются и персонажи, теряя идентичность. Механическое течение времени не признаeтся, как и граница между жизнью и смертью. Языковое экспериментаторство наряду с многими конкретными намeками на советскую действительность и русскую историю, отражает и духовные поиски, внелогические открытия фундаментальных взаимосвязей." Вольфганг Казак, немецкий славист, литературный критик. "Герой инфантилен и неразумен – этим мотивируется право на композиционную игру, на отталкиванье от жeстких рeбер разумного мира, на стилистическую эквилибристику и безразличие ко времени, которое течeт то в одну сторону, то в другую, как дует ветер. Однако, жанр не детерминирует повествования и не покушается на творческую волю автора: законы жанра эластичны и подвижны, словно тонкая родовая оболочка. Из мира вынута косточка разума, но оставлена прозрачная воздушность души." Михаиил Берг, русский писатель, критик, культуролог, публицист

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Жанр
Классика
Время
486 мин / 08:06

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