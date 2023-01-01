Шкидские рассказы. Леонид Пантелеев (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

«Беды ходили за мной по пятам всю жизнь» – написал как-то Леонид Пантелеев в воспоминаниях о Маршаке, своем давнем старшем друге и учителе. Да уж, тут он не преувеличил ничуть. Хлебнул их с самого своего беспризорного детства. Советская пропаганда захлебывалась от восторга, прославляя доброту и милость власти, спасшей его от голода и вытащившей вместе с другими беспризорниками из асфальтовых котлов и трущоб, забывая, однако, что сын потомственного дворянина и офицера Алексей Иванович Еремеев прозванный в «ШКИДе» Ленькой Пантелеевым, бывший гимназист, выходец из обеспеченной семьи, беспризорным отнюдь не родился. Революция буквально дотла, до последней нитки разорила его семью, Гражданская война отняла отца, и он скитался по стране, пробираясь из Ярославля в родной Петроград, от лютого голода воруя еду и электрические лампочки – их можно было продать. «Шкидские рассказы», аудиоверсия которых представлена в этом сборнике, во многом автобиографичны и рассказывают об осиротевших, голодных, лишенных детства детях – о самом Леониде Пантелееве. – Последние халдеи – Банщица – Господин академик – Графолог – Мисс Кис-кис – Маруся Федоровна – Налетчик – Травоядный дьякон – География с изюмом Также не пропустите ранее вышедшие аудиокниги Леонида Пантелеева: «Честное слово», «В осажденном городе»



Шкидские рассказы слушать на видеосервисе Wink.