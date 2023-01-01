Шкатулка для игральных марок. Ганс Эверс (книга, 2020) слушать онлайн

Классик немецкой литературы приглашает вас в удивительное путешествие по заброшенным чердакам Берлина, прокуренным клубам Лондона, мрачным замкам Франции, порочным варьете Алжира и экзотическим портам Китая. В этих декорациях происходит самая кошмарная жуть, которую только может выдумать изощренный ум человека. Слушайте и решайте сами, что страшнее – месть неверной жены или месть обманутого мужа, эксперименты безумного ученого или одержимость талантливого художника. В начале XX века Ганса Эверса называли наследником Гофмана и по праву считали главным продолжателем традиций готических романов. Писатель сочинял замысловатые истории, которые были восторженно встречены публикой не только в Германии, но и во Франции, Англии, США и в Российской империи. Говард Лавкрафт восхищался тем, как автор «обосновывает свои темные концепции отличным знанием психологии». Кроме того, Эверс увлекался кинематографом и в 1913 году написал сценарий для фильма «Пражский студент», который, по мнению критиков, является первым полноценным фильмом ужасов в мировом кино. Для этого сборника мы озвучили рассказы, переведенные на русский язык «Товариществом издательского и печатного дела А. Ф. Маркса» в 1908-1911 гг.: "Паук" "Египетская невеста" "Последняя воля Станиславы д'Асп" "Шкатулка для игральных марок" "Конец Джона Гамильтона Ллевелина"



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