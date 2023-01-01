Шевели шторами! Жизнь после смерти в коммунальной квартире. Маргарита Красавцева (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Двое молодых призраков остались на земле вместо того, чтобы отправиться на небеса. Они мечтали пожить в красивом старинном замке, но застряли в обычной коммунальной квартире.Кажется, что такая жизнь после смерти ужасна! Пять обшарпанных комнат, и все заняты какими-то сомнительными личностями. Однако при близком рассмотрении жильцы оказались не такими уж плохими. Более того, их всех связывает какая-то общая тайна. И призраки имеют к этой тайне прямое отношение…



Шевели шторами! Жизнь после смерти в коммунальной квартире слушать на видеосервисе Wink.